الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

وتناول اللقاء علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكتين، وسبل توطيدها في المجالات كافة.
وجرت لجلالة الملك لدى وصوله قصر ويندسور مراسم استقبال رسمية.
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