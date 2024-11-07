الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

10:16 م

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الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا لقاء بقصر ويندسور، الخميس. اضافة اعلان





وتناول اللقاء علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكتين، وسبل توطيدها في المجالات كافة.



وجرت لجلالة الملك لدى وصوله قصر ويندسور مراسم استقبال رسمية.