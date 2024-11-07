 
الخميس 2024-11-07 10:36 م
 

الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

جلالة الملك عبدالله الثاني والعاهل البريطاني
جلالة الملك عبدالله الثاني والعاهل البريطاني
الخميس، 07-11-2024 10:16 م
الوكيل الإخباري-   عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا لقاء بقصر ويندسور، الخميس.اضافة اعلان


وتناول اللقاء علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكتين، وسبل توطيدها في المجالات كافة.

وجرت لجلالة الملك لدى وصوله قصر ويندسور مراسم استقبال رسمية.
 
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