السبت 2025-04-26 12:34 م
 

الملك والملكة يشاركان اليوم بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
السبت، 26-04-2025 10:26 ص
الوكيل الإخباري- يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم السبت، في الفاتيكان بمراسم جنازة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.اضافة اعلان
 
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