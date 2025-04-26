الملك والملكة يشاركان اليوم بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان

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الوكيل الإخباري- يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم السبت، في الفاتيكان بمراسم جنازة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان. اضافة اعلان



