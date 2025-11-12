الأربعاء 2025-11-12 06:47 م
 

الملك ورئيس الوزراء الفيتنامي يبحثان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي

الأربعاء، 12-11-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري- ركز لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، الأربعاء، على سبل الارتقاء بالتعاون بين الأردن وفيتنام، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد جلالته، في اللقاء الذي عقد بالعاصمة هانوي، حرص الأردن على البناء على علاقات الصداقة مع فيتنام، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والدفاعي.


وأشار جلالة الملك إلى أهمية تطوير العمل المشترك بين البلدين في قطاعات عديدة كالسياحة والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والزراعة، والأغذية الحلال.


وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع في الإقليم، إذ ثمن جلالته موقف فيتنام الداعم لتحقيق السلام في المنطقة وفق حل الدولتين.


من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي أهمية توطيد التعاون بين فيتنام والأردن في عدة مجالات.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وسفير الأردن غير المقيم لدى فيتنام سائد الردايدة.

 
 
