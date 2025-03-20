الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، التي تصادف يوم غد الجمعة.

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كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.



واستذكر مرسلو البرقيات شجاعة وثبات بواسل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في المعركة الخالدة، بقيادة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ليسطروا أروع قصص البطولة والفداء.