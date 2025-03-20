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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة

الملك وولي العهد
الملك وولي العهد
 
الخميس، 20-03-2025 09:19 م

الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، التي تصادف يوم غد الجمعة.

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كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.


واستذكر مرسلو البرقيات شجاعة وثبات بواسل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في المعركة الخالدة، بقيادة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ليسطروا أروع قصص البطولة والفداء.


وأكدوا اعتزازهم بإنجازات الجيش العربي المصطفوي، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وفخرهم بتضحيات منتسبيه في سبيل حماية الوطن والدفاع عن قضايا الأمة.

 
 
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