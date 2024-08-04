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الملك يؤكد أهمية وقف التصعيد الإقليمي وإنهاء العدوان على غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي
جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي




 

الأحد، 04-08-2024 05:58 م

 الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الخطيرة بالمنطقة.


ودعا جلالته في الاتصال إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى.


وأكد جلالة الملك أهمية وقف التصعيد الإقليمي والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، محذرا من تداعياتها التي قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتوترات في الإقليم.


وشدد جلالته على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع، لافتا إلى استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإغاثية بشتى الطرق المتاحة.


وأعاد جلالة الملك التأكيد على أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.


وتناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وإدامة التنسيق بما يخدم مصالحهما المشتركة.

gnews

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