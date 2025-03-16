الملك يبحث مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون باراسو سبل توسيع التعاون

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون باراسو.

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وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل توسيع التعاون، وتكثيف العمل للتوصل للتهدئة الشاملة بالإقليم، فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية.