الملك يبحث مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون باراسو سبل توسيع التعاون

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل توسيع التعاون، وتكثيف العمل للتوصل للتهدئة الشاملة بالإقليم، فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
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