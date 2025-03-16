 
الأحد 2025-03-16 04:38 م
 




            

        








    

        

        

            الملك يبحث مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون باراسو سبل توسيع التعاون
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                جلالة الملك عبدالله الثاني
            
                

                    الملك عبدالله الثاني
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        04:32 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون باراسو.
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وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل توسيع التعاون، وتكثيف العمل للتوصل للتهدئة الشاملة بالإقليم، فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                جلالة الملك عبدالله الثاني
                            
                    
                    

                        
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                            الملك يبحث مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون باراسو سبل توسيع التعاون
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نقود
                            
                    
                    

                        
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                                نعهنهن
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            باحثون يطورون اختبارا للكشف عن كذب الذكاء الاصطناعي لأول مرة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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