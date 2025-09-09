الثلاثاء 2025-09-09 04:16 م
 

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
 
الثلاثاء، 09-09-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-   جرت في قصر بسمان الزاهر، الثلاثاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني أوراق اعتماد كل من سفيرة مملكة هولندا ستيلا كلوث، وسفير جمهورية التشيلي رودريغو هوم فيغيرا، وسفير هنغاريا بيتر جولت ياكاب، وسفير الجمهورية الفرنسية فرانك جيليت، وسفيرة جمهورية التشيك أندريا كوتشيروف.


كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية سلوفاكيا فالير فرانكو، والسفير غير المقيم لجمهورية كينيا فريدريك أوتينو أوتا.


ولدى وصول السفراء إلى قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.


وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن ﷲ، جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدﷲ بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدﷲ، طيب ﷲ ثراهم.


وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

 
 
