الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

فقد تقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني أوراق اعتماد كل من سفيرة مملكة هولندا ستيلا كلوث، وسفير جمهورية التشيلي رودريغو هوم فيغيرا، وسفير هنغاريا بيتر جولت ياكاب، وسفير الجمهورية الفرنسية فرانك جيليت، وسفيرة جمهورية التشيك أندريا كوتشيروف.
كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية سلوفاكيا فالير فرانكو، والسفير غير المقيم لجمهورية كينيا فريدريك أوتينو أوتا.
ولدى وصول السفراء إلى قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.
وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن ﷲ، جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدﷲ بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدﷲ، طيب ﷲ ثراهم.
وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية البنوك: قرارات حكومية "جوهرية" لتحفيز بورصة عمان
-
الأردن والبحرين يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية
-
منصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات على المناهج المدرسية الجديدة
-
"القبول الموحد" تعقد امتحان المفاضلة لطلبة "الثانوية الأجنبية" في الجامعة الأردنية
-
فرق ميدانية من الأمن العام تنفذ جولات لتوعية سائقي مركبات الشحن
-
مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعو جمهورها إلى متابعة قناتها على الواتساب
-
طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب
-
المياه للمواطنين: الخدمات الالكترونية توفر الوقت والجهد