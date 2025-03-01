الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي

وتناول الاتصال أبرز مستجدات المنطقة، إذ أكد جلالته ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مشددا على أهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، ومثمنا موقف كندا الداعم لحل الدولتين.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: مبادرات ومساعدات لآلاف الأردنيين في شهر رمضان
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشمالية
-
تجارة الأردن: حركة شراء اعتيادية في أول أيام رمضان
-
محافظ البلقاء يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق
-
أوقاف عجلون : برامج وانشطة متنوعه خلال شهر رمضان
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
حركة نشطة بأسواق الزرقاء في أول يوم رمضان
-
اختتام منافسات بطولة المملكة لرفع الأثقال