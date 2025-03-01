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الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
السبت، 01-03-2025 06:19 م

الوكيل الإخباري-    تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بحثا فيه سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.

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وتناول الاتصال أبرز مستجدات المنطقة، إذ أكد جلالته ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.


وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مشددا على أهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، ومثمنا موقف كندا الداعم لحل الدولتين.

 
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