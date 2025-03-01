الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بحثا فيه سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.

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وتناول الاتصال أبرز مستجدات المنطقة، إذ أكد جلالته ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.