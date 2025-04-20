الملك يتلقى دعوة من الرئيس العراقي للمشاركة في القمة العربية 34 في بغداد

03:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728103 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني دعوة من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، للمشاركة في الدورة العادية الرابعة والثلاثين للقمة العربية في بغداد في 17 أيار المقبل، وتسلمها جلالته من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لدى استقباله في قصر الحسينية. اضافة اعلان

