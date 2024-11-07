 
الخميس 2024-11-07 05:39 م
 

الملك يجدد لرئيس الوزراء السلوفيني دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 07-11-2024 05:20 م

الوكيل الإخباري-   جدد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع مناطقها.

اضافة اعلان


وشدد جلالته في الاتصال، اليوم الخميس، على أن وقف الحرب الإٍسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الأولى لاستعادة الهدوء وخفض التصعيد بالمنطقة.


وتطرق الاتصال إلى سبل توسيع التعاون بين الأردن وسلوفينيا في مختلف المجالات.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

عربي ودولي جيش الاحتلال: مقتل 5 جنود في معارك بجنوب لبنان

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يجدد لرئيس الوزراء السلوفيني دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الميداني الأردني جنوب غزة/٤ يقدم (١٦٠٠) طرد غذائي

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية ورشة تدريبية إقليمية للحفاظ على الشعاب المرجانية

العيسوي يعزي العظامات والطوال

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي العظامات والطوال

دورة تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية

أخبار محلية اختتام دورة تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية

الجامعة الأردنية

أخبار محلية الجامعة الأردنية والمكتبة الوطنيّة تقيمان معرضًا توثيقيًّا لمسيرة 25 عاماً

المركز الوطني للسكري

أخبار محلية اعيان ونواب يزورون المركز الوطني للسكري والغدد الصم



 


الأكثر مشاهدة