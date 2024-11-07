الملك يجدد لرئيس الوزراء السلوفيني دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة

وشدد جلالته في الاتصال، اليوم الخميس، على أن وقف الحرب الإٍسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الأولى لاستعادة الهدوء وخفض التصعيد بالمنطقة.
وتطرق الاتصال إلى سبل توسيع التعاون بين الأردن وسلوفينيا في مختلف المجالات.
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