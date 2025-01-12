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الملك يستقبل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان

الملك يحذر من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس
الملك يحذر من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس
الأحد، 12-01-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-    استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

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وحمّل جلالة الملك، خلال اللقاء، الكاردينال بارولين تحياته إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
وتطرق اللقاء، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، إلى العلاقات المتينة التي تجمع الأردن والفاتيكان.


وأعرب الكاردينال بارولين عن شكره لجلالة الملك على دعمه ورعايته للوجود المسيحي في الأردن.
وتم التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، إذ ثمن جلالة الملك موقف قداسة البابا الداعم لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.


وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 
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