 
الإثنين 2025-01-06 01:26 ص
 

الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأحد، 05-01-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري-   بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها، بإذن الله، والدة سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

اضافة اعلان


وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم سمو ولي العهد السعودي والأسرة المالكة الكريمة وعائلة الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.

 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

أخبار محلية جلستان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

ارشيفية

عربي ودولي عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

صورة لفيضان سد الموجب في الكرك

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

تعبيرية

أخبار محلية مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني

ارشيفية

أخبار محلية أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية



 




الأكثر مشاهدة