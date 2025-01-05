الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها، بإذن الله، والدة سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

اضافة اعلان