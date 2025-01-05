الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم سمو ولي العهد السعودي والأسرة المالكة الكريمة وعائلة الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.
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