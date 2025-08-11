الملك يغادر أرض الوطن إلى السعودية

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

ويرافق جلالته في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.