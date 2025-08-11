الإثنين 2025-08-11 12:36 م
 

الملك يغادر أرض الوطن إلى السعودية

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الإثنين، 11-08-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

اضافة اعلان


ويرافق جلالته في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غلالا

طب وصحة أعراض مبكرة لسرطان الفم لا يجب تجاهلها

لقي شخص مصرعه وأُصيب 29 بجروح جراء هزة أرضية ضربت ولاية باليكسير غربي تركيا، أمس الأحد، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا. وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال وزير الداخلية إن شخ

عربي ودولي تركيا: مصرع شخص وإصابة 29 بهزة أرضية قوتها 6.1

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن إلى السعودية

6غ7

فن ومشاهير خطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس تخطف الأنظار - صور

الطيران المدني: تحويل هبوط 6 طائرات من "علياء الدولي" إلى العقبة وماركا بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية الطيران المدني: تحويل هبوط 6 طائرات من "علياء الدولي" إلى العقبة وماركا بسبب الأحوال الجوية

🔹 هيثم الفناطسة يهنئ والده خالد الفناطسة بمرور عام على رئاسته لاتحاد عمال الأردن

مناسبات هيثم الفناطسة يهنئ والده خالد الفناطسة بمرور عام على رئاسته لاتحاد عمال الأردن

8

فن ومشاهير اليكم جديد أزمة راغب علامة في مصر

ابراهيم البدور

أخبار محلية وزير الصحة يطلب إبلاغه بأي اعتداء او مشاجرة مع الكوادر الطبية



 
 





الأكثر مشاهدة