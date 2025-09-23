الملك يلتقي رئيس إندونيسيا ويؤكد ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للفلسطينيين

وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، على أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم ووقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وأعاد جلالة الملك التأكيد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على ضرورة وقف العملية الإسرائيلية في غزة، وإنهاء الحرب، وضمان وصول المساعدات الإغاثية لجميع المناطق.
ونبه جلالته إلى خطورة خطط توسع الاستيطان في الضفة الغربية، واستمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبحث اللقاء فرص تعزيز التعاون بين الأردن وإندونيسيا في مجالات عديدة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
