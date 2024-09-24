الملك يلتقي ولي عهد البحرين ويؤكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة التاسعة والسبعين في نيويورك.

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وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي عاجل يوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، ويحول دون انجرار المنطقة إلى حرب شاملة.