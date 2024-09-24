الملك يلتقي ولي عهد البحرين ويؤكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي عاجل يوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، ويحول دون انجرار المنطقة إلى حرب شاملة.
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