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الملك يلتقي ولي عهد البحرين ويؤكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

الملك يلتقي ولي عهد البحرين
الملك يلتقي ولي عهد البحرين
الثلاثاء، 24-09-2024 10:00 م

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة التاسعة والسبعين في نيويورك.

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وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي عاجل يوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، ويحول دون انجرار المنطقة إلى حرب شاملة.

 

وشدد جلالة الملك على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع، وضمان وصولها بشكل مستمر وآمن.

 
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