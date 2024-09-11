الملك يهنئ الرئيس الجزائري هاتفيا بإعادة انتخابه

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وخدمة للقضايا العربية.
وعبر جلالة الملك عن خالص أمنياته للرئيس تبون بالتوفيق في خدمة بلاده والشعب الجزائري الشقيق.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على نواب محافظة معان في مجلس النواب القادم - أسماء
-
أسماء وأرقام الفائزين بانتخابات "ثالثة عمان "
-
هؤلاء نواب محافظة عجلون في مجلس النواب العشرين - صور
-
عاجل | بالأسماء.. تعرف على نواب دائرة إربد الثانية
-
هؤلاء نواب محافظة العقبة في مجلس النواب العشرين - صور
-
بالأسماء والأرقام.. تعرف على نواب الزرقاء
-
هؤلاء نواب محافظة البلقاء في مجلس النواب العشرين - أسماء وأرقام
-
بدء امتحانات الشامل غدا الخميس