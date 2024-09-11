الملك يهنئ الرئيس الجزائري هاتفيا بإعادة انتخابه

الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

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