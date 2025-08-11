الملك يهنئ هاتفيا رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، بمناسبة توصل بلديهما إلى اتفاق سلام.

وأكد جلالته، خلال اتصالين هاتفيين، أهمية الاتفاق في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مثمنا جهود الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الوساطة التي أفضت إلى الاتفاق.