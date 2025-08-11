الملك يهنئ هاتفيا رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني

وأكد جلالته، خلال اتصالين هاتفيين، أهمية الاتفاق في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مثمنا جهود الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الوساطة التي أفضت إلى الاتفاق.
وتناول الاتصالان سبل البناء على العلاقات التي تربط الأردن مع أذربيجان وأرمينيا.
