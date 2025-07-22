المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة اليوم

وبحسب الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
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