 
الثلاثاء 2024-11-19 09:48 ص
 

المنتخب الوطني يلتقي اليوم نظيره الكويتي بتصفيات كأس العالم

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 08:00 ص

الوكيل الإخباري-  يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الكويتي، عند الساعة 9:15 من مساء الثلاثاء، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم لتصفيات كأس العالم 2026.

اضافة اعلان


وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، جمال سلامي، أن المنتخب يركز حاليًا على تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام المنتخب الكويتي، التي ستُقام الثلاثاء في الكويت ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للدور الحاسم لمونديال 2026.


وقال سلامي، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين في الكويت، إن المنتخب يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز وتعويض نتيجة مباراة الذهاب، مشيرًا إلى أن اللاعبين في أتم الجاهزية ويتمتعون بمعنويات عالية.
وأضاف أن هدف الجهاز الفني واللاعبين هو الحصول على النقاط الثلاث ومواصلة العمل بنفس المستوى للذهاب بعيدًا في التصفيات.


من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني، عبدالله نصيب: "نحن عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة. نعلم تمامًا صعوبة اللقاء، لكننا نؤمن بقدرتنا على تخطي هذه المرحلة ومواصلة مشوارنا نحو الهدف المنشود".


ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لتعزيز حظوظه بالتأهل المباشر عن المجموعة الثانية إلى مونديال 2026.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من المضبوطات

أخبار محلية ضبط معسل غير صالح للاستهلاك البشري ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية

اللاعب محمد وحيد الهدمي رحمه الله

أخبار محلية كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي

الحاج مصباح نزال

أخبار محلية الصريح تودع "مصباح الفجر وقنديل المسجد"

أرشيفية من اقتحام القرية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مراح رباح جنوب بيت لحم

أصلان بجانيا

عربي ودولي استقالة رئيس أبخازيا بعد اتفاق بين السلطة والمعارضة

أرشيفية

عربي ودولي هجومان في باكستان .. مقتل 8 جنود وخطف 7 شرطيين

تعبيرية

منوعات طحالب سامة تثير القلق بعد ظهورها على "المحار المستزرع" في الفلبين

قلعة و قصر ويندسور

منوعات سرقة شاحنة ومركبة "كوادرو" من مزرعة للملوك البريطانيين



 


الأكثر مشاهدة