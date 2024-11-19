المنتخب الوطني يلتقي اليوم نظيره الكويتي بتصفيات كأس العالم

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، جمال سلامي، أن المنتخب يركز حاليًا على تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام المنتخب الكويتي، التي ستُقام الثلاثاء في الكويت ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للدور الحاسم لمونديال 2026.
وقال سلامي، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين في الكويت، إن المنتخب يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز وتعويض نتيجة مباراة الذهاب، مشيرًا إلى أن اللاعبين في أتم الجاهزية ويتمتعون بمعنويات عالية.
وأضاف أن هدف الجهاز الفني واللاعبين هو الحصول على النقاط الثلاث ومواصلة العمل بنفس المستوى للذهاب بعيدًا في التصفيات.
من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني، عبدالله نصيب: "نحن عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة. نعلم تمامًا صعوبة اللقاء، لكننا نؤمن بقدرتنا على تخطي هذه المرحلة ومواصلة مشوارنا نحو الهدف المنشود".
ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لتعزيز حظوظه بالتأهل المباشر عن المجموعة الثانية إلى مونديال 2026.
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