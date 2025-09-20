"المهندسين" تعقد ورشة عمل كودات الأبنية

الوكيل الإخباري- عقدت نقابة المهندسين الأردنيين ورشة عمل بعنوان "الأبنية بين الجودة والسلامة"، بحضور عدد من أعضاء الشعب الهندسية وهيئة المكاتب الهندسية ونقابة المقاولين، إلى جانب ممثلين عن أمانة عمان الكبرى ومجلس البناء الوطني وجمعية مستثمري قطاع الإسكان.

وقال رئيس الشعبة المعمارية عماد الدباس إن انعقاد الورشة يأتي انسجاماً مع رسالة النقابة في الارتقاء بمستوى الممارسة المهنية وتعزيز معايير الجودة والسلامة في قطاع الإنشاءات، للخروج بتوصيات عملية تنعكس إيجاباً على المشاريع والمجتمع.