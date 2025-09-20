"المهندسين" تعقد ورشة عمل كودات الأبنية

وقال رئيس الشعبة المعمارية عماد الدباس إن انعقاد الورشة يأتي انسجاماً مع رسالة النقابة في الارتقاء بمستوى الممارسة المهنية وتعزيز معايير الجودة والسلامة في قطاع الإنشاءات، للخروج بتوصيات عملية تنعكس إيجاباً على المشاريع والمجتمع.
وأشار إلى أن النقابة هي الجهة الحاضنة للمهنة، والمسؤولة عن إصدار التعليمات والأنظمة المتعلقة بالسلامة العامة في المباني، وضمان الالتزام بتطبيق الكودات الهندسية من خلال تدقيق المخططات والإشراف على مراحل التنفيذ.
