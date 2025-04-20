الموافقة على اتفاقية لتطوير جسر الملك الحسين

وتأتي الاتفاقيَّة للمساهمة في صيانة بعض القاعات والمرافق الإدارية، وتحديث أجهزة الرقابة، وتدريب وتأهيل العاملين، وذلك في إطار خطَّة الحكومة لتحديث البنية التحتيَّة التي تخدم الجسر، من طرق وساحات شحن وموقف النقل العام، والسوق الحرة وغيرها.
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