الموعد النهائي لتقديم طلبات الاعتراض على النقاط المحتسبة لطلبة القروض والمنح

أكدت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس الموافق 2-1-2025 بأن آخر موعد لتقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025 أو تقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية هو تمام الساعة 12 مساء يوم السبت القادم الموافق 4-1-2025.
وأهابت الوزارة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى هذه اللحظة سرعة الدخول ومراجعة نقاطهم المحتسبة وفي حال وجود أي خطأ تقديم طلبات، حيث لن يتم استقبال أي طلب اعتراض إلكتروني أو طلب استفادة من الحالات الإنسانية بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب.
من جهة أخرى قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/الناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن الوزارة وحرصاً على مصلحة أبنائها الطلبة قامت اليوم الخميس بإرسال أكثر من 80 ألف رسالة نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة المتقدمين بطلبات استفادة لتذكيرهم بالموعد النهائي.
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