المومني: الإعلام الوطني تميز بالمهنية والاحترافية والمسؤولية الوطنية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الإعلام الوطني تميز دائماً بالمهنية والاحترافية والمسؤولية الوطنية وابتعد عن كل ما يمس المصلحة العامة.

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حديث الوزير المومني جاء ضمن لقائه عدداً من مدراء قنوات التلفزة المحلية، اليوم السبت، في وزارة الاتصال الحكومي، بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، وذلك ضمن اللقاءات التفاعلية الدورية التي تنظمها الوزارة مع قطاعات إعلامية مختلفة في المملكة، لمناقشة المشهد الإعلامي الوطني بشكل مؤسسي؛ بهدف التعامل مع التحديات وتجويد العمل.