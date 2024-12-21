المومني: الإعلام الوطني تميز بالمهنية والاحترافية والمسؤولية الوطنية

حديث الوزير المومني جاء ضمن لقائه عدداً من مدراء قنوات التلفزة المحلية، اليوم السبت، في وزارة الاتصال الحكومي، بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، وذلك ضمن اللقاءات التفاعلية الدورية التي تنظمها الوزارة مع قطاعات إعلامية مختلفة في المملكة، لمناقشة المشهد الإعلامي الوطني بشكل مؤسسي؛ بهدف التعامل مع التحديات وتجويد العمل.
وأشار المومني إلى أن الوزارة ستعمل بعد نهاية عقد اللقاءات مع القطاعات المختلفة من الجسم الإعلامي على تشكيل مجموعات متخصصة لكل قطاع من القطاعات الإعلامية، تقوم هذه المجموعات بتقديم توصيات قابلة للتطبيق، وإيجاد طرق عملية فعالة لتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، وإبراز التحديات والمعيقات التي يواجهها كل قطاع ليتم التعامل معها ومساعدتهم لتجاوزها.
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