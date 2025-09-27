السبت 2025-09-27 07:33 م
 

المومني: البدء بالأعمال التنفيذية للناقل الوطني أواخر 2025 وبداية 2026

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني
 
السبت، 27-09-2025 04:07 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن البدء بالأعمال التنفيذية للناقل الوطني ستكون مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل 2026، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الغلق المالي وهي القدرة المالية للمنفذين على العمل.اضافة اعلان


وأضاف المومني في مؤتمر عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت السبت في العقبة، أن مشروع الناقل الوطني أردني 100%، وكلفته تتجاوز الـ3 مليارات دينار.

وقال إن رئيس الوزراء جعفر حسان يتابع أسبوعيا التقارير الواردة عن مجربات تنفيذ المشروع.
 
 
