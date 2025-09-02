المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية

واتفقا على إعداد خطة إعلامية اتصالية تستند إلى الأولويات الوطنية في القطاع الصحي، تهدف إلى ضمان وصول المعلومات الدقيقة للمواطنين، بما يدعم الجهود المشتركة في رفع مستوى الوعي المجتمعي لمواجهة التحديات الصحية وعلى رأسها آفة التدخين.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك في اجتماعات "الاقتصادي والاجتماعي العربي"
-
توضيح حول الأنواع الممنوعة من طلاء الاظافر في الأردن
-
ورشة تدريبية حول إدارة الأعمال الزراعية في إربد
-
وزير العدل يزور مديرية القضاء العسكري
-
ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان
-
"تنسيقية الصحفيين" تبحث و"أردنية العقبة" التعاون المشترك
-
المجلس التمريضي يبحث وهيئة الاعتماد تطوير برامج التمريض
-
انخفاض نسبة استخدام الغاز في توليد الكهرباء