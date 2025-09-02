الثلاثاء 2025-09-02 07:40 م
 

المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية

الثلاثاء، 02-09-2025 07:32 م
الوكيل الإخباري- بحث وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، اليوم الثلاثاء، مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة إيمان الشنقيطي، سبل التعاون في مجال الاتصال والإعلام، بما يسهم في إيصال الرسائل التوعوية بفاعلية إلى مختلف فئات المجتمع.اضافة اعلان


واتفقا على إعداد خطة إعلامية اتصالية تستند إلى الأولويات الوطنية في القطاع الصحي، تهدف إلى ضمان وصول المعلومات الدقيقة للمواطنين، بما يدعم الجهود المشتركة في رفع مستوى الوعي المجتمعي لمواجهة التحديات الصحية وعلى رأسها آفة التدخين.
 
 
