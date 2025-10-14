المياه: التقارير والفحوصات تؤكد سلامة مياه سد الموجب

وان جميع المؤشرات الحيوية والتي تم رصدها من قبل كوادر سلطة وادي الأردن بالتنسيق مع وزارة البيئة تفيد بأنه لا يوجد أي مؤشر لوجود تلوث في بحيرة السد .
واكدت التقارير رصد ومشاهدة كميات من الأسماك تتحرك بشكل طبيعي في بحيرة السد مما يؤشر بأنه لا يوجد أي تلوث في بحيرة السد و تم تفقد جميع الأودية المغذية لبحيرة سد الموجب وتبين عدم وجود أي ظواهر أو علامات لأي ملوثات .
