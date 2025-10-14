المياه: التقارير والفحوصات تؤكد سلامة مياه سد الموجب

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء أن جميع الفحوصات لمياه سد الموجب اثبتت انها ضمن المعدل ولا يوجد أي تلوث في بحيرة السد حيث تم أخذ عينات مياه من قبل مختبرات سلطة وادي الأردن ومختبرات الجمعية العلمية الملكية و وزارة البيئة والتي اكدت نتائجها بأنه لا يوجد تلوث في بحيرة السد ونتائج العينة ضمن المعدل الطبيعي على مدار عدة ايام .

وان جميع المؤشرات الحيوية والتي تم رصدها من قبل كوادر سلطة وادي الأردن بالتنسيق مع وزارة البيئة تفيد بأنه لا يوجد أي مؤشر لوجود تلوث في بحيرة السد .