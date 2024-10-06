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المياه: تخريج الفوج الاول ضمن البرنامج التدريبي للعاملين في قطاع المياه الفلسطيني

جانب من الورشة
جانب من البرنامج التدريبي
الأحد، 06-10-2024 09:43 ص

الوكيل الاخباري- في إطار التعاون ما بين سلطة المياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي - جايكا في مجال التدريب، تم تخريج الفوج الاول للمتدربين من قطاع المياه الفلسطيني وذلك ضمن أعمال و فعاليات البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني وبدعم من الوكالة اليابانية جايكا وبحضور ممثلي مكتب جايكا في عمان وفلسطين وممثلي سلطة المياه الفلسطينية .

وقد شارك في اعمال التدريب للبرنامج الاول  ٩ متدربين من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية حيث عقد التدريب في مركز تدريب المياه التابع لسلطة المياه في عمان ، وقد تلقى المتدربون  تدريبات عملية من خلال الزيارات الميدانية وتدريب نظري في مجال التشغيل والصيانة لأنظمة الصرف الصحي وقد اطلع الوفد على احدث التقنيات العالمية الحديثة في هذا المجال   على يد أصحاب الخبرات المتميزة في قطاع المياه والجامعة الأردنية.

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