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الميداني الأردني جنوب غزة/٤ يقدم (١٦٠٠) طرد غذائي

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الخميس، 07-11-2024 05:15 م

الوكيل الإخباري- قدمت قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤، الخميس، طروداً غذائية ومساعدات للأسر المحتاجة.

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 وقال قائد قوة المستشفى: "بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تم توزيع 1600 طرد غذائي للمرة الثانية من خلال الجمعيات والهيئات الخيرية في مدينة خان يونس، حيث اشتملت على مواد أساسية مثل الأرز والطحين كمساعدة تخفف من حدة المعاناة الإنسانية الصعبة التي يعانيها الأهالي والأشقاء في قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص واهتمام قيادة المستشفى على التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي في القطاع مما يساهم في تسهيل المهمة والواجب الإنساني للمستشفى، فضلاً عن استمرار المستشفى الميداني بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القطاع.

 
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