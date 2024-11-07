الميداني الأردني جنوب غزة/٤ يقدم (١٦٠٠) طرد غذائي

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص واهتمام قيادة المستشفى على التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي في القطاع مما يساهم في تسهيل المهمة والواجب الإنساني للمستشفى، فضلاً عن استمرار المستشفى الميداني بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يجدد لرئيس الوزراء السلوفيني دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة
-
ورشة تدريبية إقليمية للحفاظ على الشعاب المرجانية
-
الديوان الملكي يعزي العظامات والطوال
-
اختتام دورة تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية
-
الجامعة الأردنية والمكتبة الوطنيّة تقيمان معرضًا توثيقيًّا لمسيرة 25 عاماً
-
اعيان ونواب يزورون المركز الوطني للسكري والغدد الصم
-
لقاء حواري في الطفيلة حول إنجازات وواقع الأشغال العامة
-
تعديلات مؤقتة على رحلات الملكية الأردنية من وإلى مطار الملك حسين