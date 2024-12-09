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النائب القاضي: على الحكومة توجيه أعينها للحدود مع سوريا لمنع الاختلالات الأمنية

النائب مازن القاضي
النائب مازن القاضي
الإثنين، 09-12-2024 10:55 ص
الوكيل الإخباري-  طالب النائب مازن القاضي الحكومة الأردنية بضرورة توجيه عيون الحكومة والقوات المسلحة للحدود الشمالية مع سوريا ، لتجنب استغلال أي طرف في الداخل السوري لما يجري من تغيير كبير في السياسية السورية لتنفيذ اختلالات أو خروقات أمنية تجاه الأردن .اضافة اعلان


وكشف القاضي بأن الأردن هو الدولة الأقرب لسوريا جغرافياً ، وهو ما يحتم على الأردن صنع موقف مباشر لكونه الدولة الأكثر تأثراً بما يجري في سوريا ، وعدم السماح لدول إقليمية أخرى بأن تتدخل وترسم معالم طريق جديد في سوريا . 

كما طالب القاضي العالم العربي أجمع بضرورة التحرك نحو سوريا ومنع الدول الإقليمية الأخرى من الاستفادة مما أسمها "مؤامرة" ضد الأمة العربية ، مبيناً بأن هذه المؤامرة يجب أن تتوقف لعدم السماح لها بالنيل من وحدة الأمة العربية .

كما أثنى القاضي على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حيال قضايا أمته العربية والإسلامية ، لافتاً بأن مواقف جلالة الملك دائماً ما تتقدم على كل المواقف لكونه حريصاً على أن يكون دائماً بجانب أمته العربية والإسلامية .
 
gnews

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