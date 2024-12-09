النائب القاضي: على الحكومة توجيه أعينها للحدود مع سوريا لمنع الاختلالات الأمنية

وكشف القاضي بأن الأردن هو الدولة الأقرب لسوريا جغرافياً ، وهو ما يحتم على الأردن صنع موقف مباشر لكونه الدولة الأكثر تأثراً بما يجري في سوريا ، وعدم السماح لدول إقليمية أخرى بأن تتدخل وترسم معالم طريق جديد في سوريا .
كما طالب القاضي العالم العربي أجمع بضرورة التحرك نحو سوريا ومنع الدول الإقليمية الأخرى من الاستفادة مما أسمها "مؤامرة" ضد الأمة العربية ، مبيناً بأن هذه المؤامرة يجب أن تتوقف لعدم السماح لها بالنيل من وحدة الأمة العربية .
كما أثنى القاضي على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حيال قضايا أمته العربية والإسلامية ، لافتاً بأن مواقف جلالة الملك دائماً ما تتقدم على كل المواقف لكونه حريصاً على أن يكون دائماً بجانب أمته العربية والإسلامية .
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