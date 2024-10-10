النشامى ينشدون اقتناص الـ3 نقاط أمام الكوريين اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، عند ملاقاته نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الخامسة مساء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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وتعود للأذهان آخر مواجهة بين الفريقين بنصف نهائي كأس آسيا الأخيرة في قطر، عندما حقق "النشامى" الفوز الوحيد والتاريخي على "الشمشون الكوري" بهدفين دون رد، والذي بلغ من خلاله المباراة النهائية للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.



وتنتظر الجماهير رؤية المنتخب الوطني مجددا، بعد أن بدأ التصفيات الشهر الماضي في عمان بالتعادل مع نظيره الكويتي بهدف لمثله، فيما فاز في اللقاء الثاني خارج قواعده على حساب المنتخب الفلسطيني بثلاثة أهداف لهدف.



ويحتل "النشامى" صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخبي كوريا الجنوبية والعراق، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع وبرصيده نقطتين، مقابل حضور المنتخب الفلسطيني بالمركز الخامس بنقطة واحدة، وتذيل المنتخب العماني الترتيب من دون نقاط.



وتبدو حظوظ المنتخب الوطني في تسجيل انتصار جديد على منافسه واردة، نظرا للحالة المعنوية الإيجابية في صفوف الفريق بعد استعادة التوازن بالفوز في المباراة الماضية على فلسطين واحتلال الصدارة، رغم الغياب المتوقع لنجم الفريق الأول موسى التعمري، والذي دخل مؤخرا السباق على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة الصفراء.



وتضم قائمة "النشامى" لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد العرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.



وشارك النعيمات في التدريبات الجماعية بصورة منتظمة، ما يجعله مرشحا للمشاركة رغم تعرضه لإصابة في الفترة الماضية.



إلى ذلك، أجرى المنتخب الكوري الجنوبي أمس، تدريبه الأخير على مسرح اللقاء تحت قيادة المدرب هونج ميونج بو، بعد خوضه أول تدريب مساء أول من أمس، على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب، وسط رغبة بإيقاف تفوق المنتخب الوطني على منتخب بلاده مؤخرا.



ويغيب عن المنتخب الكوري الجنوبي قائده وأفضل لاعب في آسيا في آخر 7 أعوام هيونج مين سون، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي بداعي الإصابة.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، طالب سلامي الجماهير الأردنية بالضغط وتشكيل الفارق عبر دعم اللاعبين في المباراة المهمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي اليوم.