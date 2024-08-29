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النقابات المهنية تؤكد أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية

الانتخابات
الانتخابات
الخميس، 29-08-2024 05:51 م
الوكيل الإخباري-   أكد نقابيون أن للنقابات المهنية دورا فاعلا في تحفيز الوعي الانتخابي وتوسيع المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل بالانتخابات النيابية المقبلة.اضافة اعلان


وقال متحدثون لوكالة الانباء الأردنية (بترا) إن المجتمع النقابي يمثل شريحة واسعة ومؤثرة في المجتمع، مشيرين الى أن مشاركة النقابيين الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم لها دور مهم بإحداث التغيير الايجابي في صنع القرار الوطني.

وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن النقابات ليست مجرد كيانات مهنية، بل مكونات أساسية في النسيج الاجتماعي والسياسي ويمكنها إحداث تغيير إيجابي من خلال تحفيز الأعضاء على المشاركة في الانتخابات، ما يسهم في تعزيز الديمقراطية وبناء مجتمع مدني قوي.
 
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