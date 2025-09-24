النقل البري تدرب 200 سائق في معان ضمن برنامج السلامة المرورية

وأكد مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، أن هذا البرنامج يأتي استنادًا إلى أحكام التشريعات الناظمة لقطاع النقل، ووفقًا لتعليمات المؤهلات المطلوبة للسائقين، ويهدف إلى رفع كفاءة السائقين بما يضمن تشغيلًا متميزًا، وتعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث، وتقديم خدمات نقل فعالة ومستدامة وفق أعلى المعايير، لصالح مستخدمي وسائل النقل.
وأضاف النوافلة أن الدورات التدريبية تم تقديمها من قبل ضباط متخصصين في السلامة المرورية من المعهد المروري الأردني، وقد تم تنظيمها في مدينة معان تسهيلًا على السائقين وتخفيفًا لأعباء انتقالهم إلى العاصمة عمان.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بتدريب نحو 200 سائق من مختلف أنماط النقل في المحافظة، وستواصل تنفيذ البرنامج حتى استكمال تدريب كافة السائقين المستهدفين، والبالغ عددهم 1200 سائق.
وأوضح أن مدة الدورة يومان، بواقع 10 ساعات تدريبية، ويحصل المشاركون بعدها على شهادة صلاحية لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار، مقابل رسوم رمزية مقدارها 20 دينارًا تُدفع مرة واحدة.
