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الهيئة المستقلة للانتخاب تحتفي بيوم المرأة العالمي

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
 
الأحد، 09-03-2025 01:50 م
الوكيل الإخباري-   نظّمت الهيئة المستقلة للانتخاب احتفالًا خاصًا بمناسبة يوم المرأة العالمي، تقديرًا لدور المرأة وجهودها في مسيرة العمل الانتخابي. وشهد الحفل تكريم العاملات في الهيئة من قبل رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة، تعبيرًا عن الامتنان لعطائهن وإسهاماتهن في دعم العملية الديمقراطية.اضافة اعلان


وخلال الحفل، أكد رئيس مجلس المفوضين على الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة في الهيئة، مشيرًا إلى التزامها بالتميز والعمل الدؤوب في مختلف مجالات الانتخابات. كما شدد على أهمية دورهن في نجاح العملية الانتخابية الأخيرة.

ويأتي هذا الاحتفال تأكيدًا على حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على دعم وتمكين المرأة، وتعزيز بيئة عمل تُقدّر جهودها وتوفر لها فرص التطور والنجاح.
 
 
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