الهيئة المستقلة للانتخاب تحتفي بيوم المرأة العالمي

وخلال الحفل، أكد رئيس مجلس المفوضين على الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة في الهيئة، مشيرًا إلى التزامها بالتميز والعمل الدؤوب في مختلف مجالات الانتخابات. كما شدد على أهمية دورهن في نجاح العملية الانتخابية الأخيرة.
ويأتي هذا الاحتفال تأكيدًا على حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على دعم وتمكين المرأة، وتعزيز بيئة عمل تُقدّر جهودها وتوفر لها فرص التطور والنجاح.
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