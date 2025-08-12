الوزارة والجمعيات السياحية تتفق على آلية عمل مشتركة للنهوض بالسياحة

05:23 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، خلال لقاءات منفصلة، مع رؤساء وأعضاء وممثلي الجمعيات السياحية، آليات تعزيز قدرة القطاع السياحي بمختلف مكوناته على مواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات الحرب على غزة وانعكاساتها الإقليمية، وبما يضمن استدامة عمل المنشآت، ورفع تنافسية الأردن على خريطة السياحة العالمية.





وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، التقى حجازين رئيس جمعية الفنادق الأردنية العين السابق عبدالحكيم الهندي وأعضاء الجمعية، وأعضاء اللجنة الاستشارية لجمعية وكلاء السياحة والسفر، وأعضاء لجنة جمعية السياحة الوافدة، إضافة إلى رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين وأعضاء الجمعية، ورئيس الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية إبراهيم الزريقي وعدد من أعضاء الجمعية، كلًّا على حدة.



وأكد حجازين، خلال اللقاءات، أهمية وضع آلية عمل مشتركة مع الجمعيات السياحية لمعالجة المشكلات والتحديات، إلى جانب إعداد مصفوفة عمل شاملة لتنفيذ الحلول على المديين القريب والبعيد، مع إعطاء الأولوية للمناطق السياحية الأكثر تأثرًا، خاصة في المثلث الذهبي.



وأوضح أن الوزارة ستعمل على مواءمة خططها وبرامجها مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة (2026 – 2028) الذي سيُعلن عنه قريبًا، والذي سترافقه خطة استراتيجية خلال عام 2025 لتحديد توجهات وأولويات العمل في الأسواق السياحية المستهدفة، وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بما يواكب المستجدات ويعزز جاذبية الأردن كمقصد سياحي عالمي، مع التركيز على الأسواق التقليدية والجديدة وتنويع التجارب السياحية.



من جانبهم، أكد رؤساء الجمعيات وأعضاؤها حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الوزارة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعاتهم، معربين عن تقديرهم لحرص الوزارة على استمرار الحوار وتبادل الأفكار، وابتكار مبادرات تدعم المنشآت في مواجهة الظروف الراهنة، وتطوير المنتجات وتنويع الأسواق لضمان استدامة القطاع ورفع جاذبية الأردن كوجهة سياحية متميزة.