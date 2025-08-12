الوزارة والجمعيات السياحية تتفق على آلية عمل مشتركة للنهوض بالسياحة

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، التقى حجازين رئيس جمعية الفنادق الأردنية العين السابق عبدالحكيم الهندي وأعضاء الجمعية، وأعضاء اللجنة الاستشارية لجمعية وكلاء السياحة والسفر، وأعضاء لجنة جمعية السياحة الوافدة، إضافة إلى رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين وأعضاء الجمعية، ورئيس الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية إبراهيم الزريقي وعدد من أعضاء الجمعية، كلًّا على حدة.
وأكد حجازين، خلال اللقاءات، أهمية وضع آلية عمل مشتركة مع الجمعيات السياحية لمعالجة المشكلات والتحديات، إلى جانب إعداد مصفوفة عمل شاملة لتنفيذ الحلول على المديين القريب والبعيد، مع إعطاء الأولوية للمناطق السياحية الأكثر تأثرًا، خاصة في المثلث الذهبي.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على مواءمة خططها وبرامجها مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة (2026 – 2028) الذي سيُعلن عنه قريبًا، والذي سترافقه خطة استراتيجية خلال عام 2025 لتحديد توجهات وأولويات العمل في الأسواق السياحية المستهدفة، وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بما يواكب المستجدات ويعزز جاذبية الأردن كمقصد سياحي عالمي، مع التركيز على الأسواق التقليدية والجديدة وتنويع التجارب السياحية.
من جانبهم، أكد رؤساء الجمعيات وأعضاؤها حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الوزارة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعاتهم، معربين عن تقديرهم لحرص الوزارة على استمرار الحوار وتبادل الأفكار، وابتكار مبادرات تدعم المنشآت في مواجهة الظروف الراهنة، وتطوير المنتجات وتنويع الأسواق لضمان استدامة القطاع ورفع جاذبية الأردن كوجهة سياحية متميزة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وسوريا وأميركا يتفقون على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للأزمة السورية
-
الملك يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية السوري وقوف الأردن إلى جانب السوريين
-
ليومي الأربعاء والخميس.. إعلان صادر عن إدارة الترخيص
-
إعادة محطة تحويل الصبيحي للخدمة
-
الأمن العام : كوادر الإطفاء تخمد حريق محول كهرباء بالصبيحي
-
الملك يحذر من خطورة الخطة الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة
-
بلدية برقش تبحث مع "إيكو بيس" مشروع المنتزه البيئي
-
وفد نقابي أردني يزور سلطنة عُمان