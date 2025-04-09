اليوم .. آخر موعد للتسجيل في امتحان شهادة "التوجيهي"

09:47 ص

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الوكيل الإخباري- ينتهي مساء الأربعاء، موعد التسجيل في امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي"، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم تمديد فترة التسجيل لمدة 3 أيام، لمنح فرصة أخيرة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة. اضافة اعلان





وكان التمديد قد بدأ منذ الاثنين ويستمر حتى مساء اليوم، ليتمكن الطلبة الراغبون في التقدم للامتحان من إتمام تسجيلهم قبل انتهاء المهلة.



وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" 2025 لطلبة الصف الثاني عشر.



وبينت الوزارة أن أول أيام الامتحانات سيبدأ الخميس 19 حزيران، وتُختتم الخميس 10 تموز 2025.

وأشارت إلى أن الجلسة الأولى ستبدأ يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بينما تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.



