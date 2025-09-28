الأحد 2025-09-28 10:48 ص
 

اليونسكو تهنئ بانضمام محميتي عجلون واليرموك إلى شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية

الوكيل الإخباري-    هنأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الأردن بانضمام محمية غابات عجلون ومحمية غابات اليرموك رسميًا إلى شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية التابعة لها.

وقالت اليونسكو عبر صفحاتها على مواقع التواصل إن هذا الاعتراف الجديد يعكس ريادة الأردن في تحقيق التوازن بين صون التنوع الحيوي والتنمية المستدامة.


وأضافت إنه بهذا الإنجاز يرتفع عدد محميات المحيط الحيوي في المملكة إلى أربع محميات هي: ضانا، الموجب، عجلون، واليرموك، ما يعزز مكانة الأردن على الخريطة البيئية العالمية كوجهة رائدة في حماية الطبيعة وصون الموارد.

 
 
