اليونسكو تهنئ بانضمام محميتي عجلون واليرموك إلى شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية

وقالت اليونسكو عبر صفحاتها على مواقع التواصل إن هذا الاعتراف الجديد يعكس ريادة الأردن في تحقيق التوازن بين صون التنوع الحيوي والتنمية المستدامة.
وأضافت إنه بهذا الإنجاز يرتفع عدد محميات المحيط الحيوي في المملكة إلى أربع محميات هي: ضانا، الموجب، عجلون، واليرموك، ما يعزز مكانة الأردن على الخريطة البيئية العالمية كوجهة رائدة في حماية الطبيعة وصون الموارد.
-
أخبار متعلقة
-
"الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة
-
بدء حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين
-
استجابة إنسانية سريعة لضابط صف في عمان تنقذ حياة مواطن
-
اتفاقيات أردنية ألمانية لتعزيز مهارات الشباب الأردني وفرصهم المهنية
-
وزير الصحة يزور 3 مستشفيات حكومية
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطفلة ليلى عايش
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الثلاثاء
-
اعلان صادر عن جامعة اليرموك