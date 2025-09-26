الجمعة 2025-09-26 04:42 م
 

انتخاب أيمن عمر رئيسا لجمعية أدلاء السياح

الجمعة، 26-09-2025 01:46 م
الوكيل الإخباري-  عقدت جمعية أدلاء السياح الأردنية، اجتماع هيئتها العامة أمس الخميس، حيث جرى خلاله انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية، برئاسة أيمن عمر.اضافة اعلان


وبحسب بيان للجمعية، اليوم الجمعة، أسفرت الانتخابات عن فوز أيمن عمر، عمر طويسي، شعيب الطويسي، هاني نوافلة، عدنان الفرجات، أيمن عبابنة، جابر الفلاحات، حسام بطاط، محمد العوضي، بعضوية الهيئة الإدارية.

وعقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها الأول، حيث جرى توزيع المناصب على النحو الآتي: أيمن عمر رئيسا للجمعية، شعيب الطويسي نائبا للرئيس، عمر طويسي أمينا للسر، ومحمد العوضي أمينا للصندوق.
وأكدت الجمعية، أن الانتخابات تشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأدلاء السياحيين في دعم القطاع السياحي، وتجديد الالتزام بخدمة الزوار والسياح وفق أعلى معايير المهنية.
 
 
