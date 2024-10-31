 
الخميس 2024-10-31 01:28 م
 

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة (0.30%) للتسعة أشهر الأولى 2024

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 31-10-2024 12:01 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة (0.30%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، وانخفاضاً في اسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من عام 2024 نسبته (0.43%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً بنسبة 0.12% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. علماً أنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من) 2010=100) .اضافة اعلان


وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 ما مقداره 107.40 مقابل 107.72 لنفس الفترة من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 107.50 مقابل 107.96 لنفس الشهر من عام 2023، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 107.50 مقابل 107.37 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنفس الفترة من عام 2023، فقد انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.43%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية"بنسبة (2.79%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار “الكهرباء" بنسبة 4.06% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.03%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 7.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة 1.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لأرتفاع أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 11.02% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.48%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة )0.17%( والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

 
gnews

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