 
الخميس 2024-11-07 10:11 ص
 

انخفاض كبير على أسعار الباذنجان في اربد

باذنجان
باذنجان
الخميس، 07-11-2024 09:13 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الخميس، 826 طنا.اضافة اعلان


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان: بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 538 طنا، و179 طن فواكه، و74 طن ورقيات، و34 طنا ما بين الفواكه والخضار، و1 طن من مواد أخرى مثل الفراولة.

وبحسب تقرير السوق المركزي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 25-35 قرشا، والثوم 275-325 قرشا، والبطاطا 40-70 قرشا، والبندورة 15-40 قرشا، والخيار 15-30 قرشا، والزهرة 25-45 قرشا، والكوسا 35-70 قرشا.

بترا
 
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