انخفاض نسبة استخدام الغاز في توليد الكهرباء

الوكيل الإخباري- بلغت نسبة توليد الطاقة الكهربائية في المملكة باستخدام الغاز الطبيعي العام الماضي 58 بالمئة مقابل 61 بالمئة عام 2023، والطاقة المتجددة 26.9 بالمئة مقابل 26.28 بالمئة، والصخر الزيتي 15 بالمئة مقابل و12.6 بالمئة.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغت كمية الطاقة المولدة من مختلف أنواع الوقود في محطات الكهرباء حوالي (25.080.56) جيجا واط/ساعة، والتي تشمل (غاز الشمال، والغاز المصري، والغاز الطبيعي المسال، وغاز الريشة، والصخر الزيتي من مشروع العطارات، والطاقة المتجددة، والربط المصري).



وأشار التقرير إلى أن كميات الغاز الطبيعي المستهلكة من مصادرها (المستوردة والمحلية) في محطات توليد الكهرباء بلغت حوالي (119.456) مليون قدم مكعب بمعدل 327 مليون قد مكعب يوميا.