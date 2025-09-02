انخفاض نسبة استخدام الغاز في توليد الكهرباء

وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغت كمية الطاقة المولدة من مختلف أنواع الوقود في محطات الكهرباء حوالي (25.080.56) جيجا واط/ساعة، والتي تشمل (غاز الشمال، والغاز المصري، والغاز الطبيعي المسال، وغاز الريشة، والصخر الزيتي من مشروع العطارات، والطاقة المتجددة، والربط المصري).
وأشار التقرير إلى أن كميات الغاز الطبيعي المستهلكة من مصادرها (المستوردة والمحلية) في محطات توليد الكهرباء بلغت حوالي (119.456) مليون قدم مكعب بمعدل 327 مليون قد مكعب يوميا.
وبلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة (2812.5) ميجا واط وتشمل 1478 ميجاواط من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة (621 طاقة رياح، و874 طاقة شمسية، و10 غاز حيوي وطاقة هيدرومائية)، و1320.8 ميجا واط من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين، و13.7 ميجاواط طاقة الغاز الحيوي والطاقة الهيدرومائية في محطة تنقية خربة السمرا.
-
أخبار متعلقة
-
المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية
-
الأردن يشارك في اجتماعات "الاقتصادي والاجتماعي العربي"
-
توضيح حول الأنواع الممنوعة من طلاء الاظافر في الأردن
-
ورشة تدريبية حول إدارة الأعمال الزراعية في إربد
-
وزير العدل يزور مديرية القضاء العسكري
-
ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان
-
"تنسيقية الصحفيين" تبحث و"أردنية العقبة" التعاون المشترك
-
المجلس التمريضي يبحث وهيئة الاعتماد تطوير برامج التمريض