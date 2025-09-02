الثلاثاء 2025-09-02 07:40 م
 

انخفاض نسبة استخدام الغاز في توليد الكهرباء

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري- بلغت نسبة توليد الطاقة الكهربائية في المملكة باستخدام الغاز الطبيعي العام الماضي 58 بالمئة مقابل 61 بالمئة عام 2023، والطاقة المتجددة 26.9 بالمئة مقابل 26.28 بالمئة، والصخر الزيتي 15 بالمئة مقابل و12.6 بالمئة.

اضافة اعلان


وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغت كمية الطاقة المولدة من مختلف أنواع الوقود في محطات الكهرباء حوالي (25.080.56) جيجا واط/ساعة، والتي تشمل (غاز الشمال، والغاز المصري، والغاز الطبيعي المسال، وغاز الريشة، والصخر الزيتي من مشروع العطارات، والطاقة المتجددة، والربط المصري).


وأشار التقرير إلى أن كميات الغاز الطبيعي المستهلكة من مصادرها (المستوردة والمحلية) في محطات توليد الكهرباء بلغت حوالي (119.456) مليون قدم مكعب بمعدل 327 مليون قد مكعب يوميا.


وبلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة (2812.5) ميجا واط وتشمل 1478 ميجاواط من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة (621 طاقة رياح، و874 طاقة شمسية، و10 غاز حيوي وطاقة هيدرومائية)، و1320.8 ميجا واط من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين، و13.7 ميجاواط طاقة الغاز الحيوي والطاقة الهيدرومائية في محطة تنقية خربة السمرا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية

أخبار محلية المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية

ا

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماعات "الاقتصادي والاجتماعي العربي"

صورة تعبيرية

أخبار محلية توضيح حول الأنواع الممنوعة من طلاء الاظافر في الأردن

ل

أخبار محلية ورشة تدريبية حول إدارة الأعمال الزراعية في إربد

ل

أخبار محلية وزير العدل يزور مديرية القضاء العسكري

ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان

أخبار محلية ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 248

عربي ودولي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 248

لأول مرة .. الكيان يكشف عن عملية برية للموساد في قلب بيروت سبقت اغتيال نصر الله

عربي ودولي لأول مرة .. الكيان يكشف عن عملية برية للموساد في قلب بيروت سبقت اغتيال نصر الله



 
 





الأكثر مشاهدة