انطلاق أسبوع الريادة العالمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري- انطلقت في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع الريادة العالمي.

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وأكدت نائب رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو، خلال رعايتها للفعاليات، أهمية الريادة كركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الشباب لتحقيق طموحاتهم.