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انطلاق أسبوع الريادة العالمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
الأحد، 17-11-2024 04:27 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع الريادة العالمي.

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وأكدت نائب رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو، خلال رعايتها للفعاليات، أهمية الريادة كركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الشباب لتحقيق طموحاتهم.


وأشارت إلى أن الجامعة تحرص على دعم الأفكار الريادية والمشاريع الابتكارية لنشر الفكر الريادي بين طلبتها بالتعاون مع القطاع الخاص، بحيث تصبح قادرة على المساهمة الحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة.

 
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