انطلاق القمة الثلاثية في القاهرة بمشاركة الملك والرئيسين المصري والفرنسي

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الوكيل الإخباري- انطلقت أعمال القمة الثلاثية في القاهرة بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تبحث التطورات الخطيرة في غزة. اضافة اعلان





