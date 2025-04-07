الإثنين 2025-04-07 03:51 م
 

انطلاق القمة الثلاثية في القاهرة بمشاركة الملك والرئيسين المصري والفرنسي

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جانب من القمة
 
الإثنين، 07-04-2025 03:01 م
الوكيل الإخباري- انطلقت أعمال القمة الثلاثية في القاهرة بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تبحث التطورات الخطيرة في غزة.اضافة اعلان
 
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