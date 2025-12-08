الإثنين 2025-12-08 06:21 م

انطلاق عملية القرعة الإلكترونية لاختيار مكلّفي خدمة العلم

الإثنين، 08-12-2025 05:04 م
الوكيل الإخباري-  بدأت في مقرّ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إجراءات القرعة الإلكترونية لاختيار مكلّفي خدمة العلم، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزير الداخلية، ووزير الاتصال الحكومي، إضافة إلى رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة ضمن منهجية الحكومة في ترسيخ معايير الشفافية والعدالة في عملية اختيار المكلّفين، وضمان سير الإجراءات بشكل إلكتروني بالكامل، بما يتوافق مع خطط التحول الرقمي في المملكة.
 
 


