انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الثالث بلواء بني كنانة

الوكيل الإخباري- انطلقت في لواء بني كنانة اليوم الأحد، فعاليات الموسم الثقافي الثالث الذي تنظمه مديرية الشؤون النسائية بوزارة الأوقاف.

ويهدف الموسم الثقافي إلى تطوير خبرات ومهارات الواعظات في مختلف مناطق المملكة، ويتناول عددا من الموضوعات في مجالات الوعي المجتمعي وتمكين المرأة.



وتضمنت الفعاليات محاضرات ألقاها كل من: مديرة الشؤون النسائية بوزارة الأوقاف الدكتورة لميس الهزيم، ومدير وحدة الإعلام في الوزارة الدكتور علي الدقامسة، ومستشارة وزير الأوقاف الدكتورة ريما الشهوان، ورئيس قسم مكافحة التطرف وعواقبه الدكتور سلطان القرالة.



وأشار المتحدثون، إلى أهمية دور الواعظات في نشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل والتفاهم وتقبل الآخر، وتعزيز دور الأسرة في المجتمع والإكثار من العمل التطوعي' وأهمية الاعتدال في تحقيق التوازن في الحياة، بالإضافة إلى مهارات الاتصال والتواصل لإيصال خطاب فكري معتدل وتبني مبادرات انطلاقا من مضامين رسالة عمان.