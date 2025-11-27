الخميس 2025-11-27 11:40 ص
 

11 وفاة بحادث صدم قطار لمجموعة من العمال في الصين

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 27-11-2025 09:45 ص
الوكيل الإخباري-   قالت السلطات في مدينة كونمينغ بجنوب غربي الصين إن قطارا اصطدم بمجموعة من عمال السكك الحديدية الخميس مما أدى إلى وفاة 11 شخصا وإصابة اثنين، في أسوأ حادث تشهده شبكة القطارات الصينية منذ أكثر من 10 سنوات.اضافة اعلان


وذكر مسؤولون أن الحادث وقع في أثناء اختبار معدات مسح زلزالي وصدم القطار العمال عند مروره في جزء منحن داخل محطة قطارات بلدة لويانغ في إقليم يوننان.

وأضافوا أن المحطة استأنفت خدماتها بشكل طبيعي، فيما يجري التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

تُعد شبكة السكك الحديدية الصينية الأكبر في العالم إذ تمتد لأكثر من 160 ألف كيلومتر وتُسجل مليارات الرحلات سنويا.
 
 
