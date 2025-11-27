11 وفاة بحادث صدم قطار لمجموعة من العمال في الصين

وذكر مسؤولون أن الحادث وقع في أثناء اختبار معدات مسح زلزالي وصدم القطار العمال عند مروره في جزء منحن داخل محطة قطارات بلدة لويانغ في إقليم يوننان.
وأضافوا أن المحطة استأنفت خدماتها بشكل طبيعي، فيما يجري التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
تُعد شبكة السكك الحديدية الصينية الأكبر في العالم إذ تمتد لأكثر من 160 ألف كيلومتر وتُسجل مليارات الرحلات سنويا.
