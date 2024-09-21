انطلاق موسم الرمان في إربد

وقالت السرحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن لواء الكورة يعتبر من المناطق الرئيسية في المملكة بزراعة بساتين الرمان، خاصة على ضفاف الأودية الدائمة الجريان مثل وادي زقلاب، ووادي أبو زياد، ووادي الريان ببلدة جديتا.
وذكرت أن المساحة المزروعة بشجر الرمان في لواء الكورة تقدر بحوالي 2000 دونم، موضحة أن موسم قطف الرمان في اللواء بدأ وسيستمر حتى منتصف كانون الأول.
وبينت أن موسم القطف بدأ مبكراً في وادي أبو زياد ووادي زقلاب؛ بسبب موقعهما الذي يقع ضمن مناخ الأغوار تقريبا، مقارنة مع إنتاج وادي الريان ببلدة جديتا الذي سيستمر القطاف فيه حتى منتصف كانون الأول.
وأوضحت أنه يوجد أنوع كثيرة من أصناف ثمار الرمان، منها الحلاوي والحماضي واللفاني والماوردي والشرابي والمواني والزقلابي، مشيرة إلى أنه يتم تصنيع منتجات كثيرة من ثمار الرمان، منها عصير الرمان الطبيعي، ودبس الرمان الطبيعي عالي الجودة وبالطريقة التقليدية، وخل الرمان الطبيعي، ومربى الرمان الطبيعي، وزيت بذر الرمان، وصابون الرمان الطبيعي، ومسحوق قشور الرمان الطبيعي، وشاي الرمان، والنوجا بالرمان.
وأكدت السرحان أن موسم الرمان مهم جدًا للمزارعين، حيث أن بيع تلك الثمار يعتبر مصدر رزق لهم، فيما تشكل المنتجات التي يتم تصنيعها من الرمان رافداً اقتصادياً للأسر المنتجة والتي تعمل في هذا المجال.
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