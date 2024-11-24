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انفصال رأس صهريج محمل "بمادة حمض الفسفوريك" على الطريق الصحراوي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 24-11-2024 08:13 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بتعامل كوادرها مع حادث تعطل أحد المركبات أمام محطة "كيلو 7" باتجاه الجنوب .

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وبينت عبر تقريرها المروري أن العطل تمثل في انفصال رأس المركبة عن صهريج محمل بمادة حمض الفسفوريك ، حيث تسبب العطل بإعاقة مرورية على المسرب الأيسر من الطريق ، وتواجدت كوادر إدارة السير في الموقع حتى إزالة الأثر المروري وإعادة فتح المسرب بشكل كامل .

ولم تبلغ إدارة السير عن إصابات في تعطل المركبة أو أضرار مادية جانبية أخرى .

 
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