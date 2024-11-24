انفصال رأس صهريج محمل "بمادة حمض الفسفوريك" على الطريق الصحراوي

وبينت عبر تقريرها المروري أن العطل تمثل في انفصال رأس المركبة عن صهريج محمل بمادة حمض الفسفوريك ، حيث تسبب العطل بإعاقة مرورية على المسرب الأيسر من الطريق ، وتواجدت كوادر إدارة السير في الموقع حتى إزالة الأثر المروري وإعادة فتح المسرب بشكل كامل .
ولم تبلغ إدارة السير عن إصابات في تعطل المركبة أو أضرار مادية جانبية أخرى .
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