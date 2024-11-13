 
الأربعاء 2024-11-13 11:34 ص
 

انقلاب "ديانا" بالقرب من إشارات الغاز على طريق الحزام

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 09:31 ص
الوكيل الإخباري-   أهابت إدارة السير بالإخوة السائقين المتجهين لما بعد إشارات الغاز باتجاه منطقة أحد بضرورة القيادة بحذر ، نتيجة إغلاق مسرب من الطريق إثر انقلاب مركبة شحن "ديانا" .اضافة اعلان


وبينت الإدارة بأن مرتبات السير متواجدة في موقع الحادث للتعامل معه وإزالة الأثر المروري وتيسيير حركة السير .


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