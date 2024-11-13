انقلاب "ديانا" بالقرب من إشارات الغاز على طريق الحزام

وبينت الإدارة بأن مرتبات السير متواجدة في موقع الحادث للتعامل معه وإزالة الأثر المروري وتيسيير حركة السير .
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