الثلاثاء 2025-04-01 08:16 م
 

باقة من الفعاليات يستقبل بها متحف الدبابات الملكي عيد الفطر

متحف الدبابات الملكي
متحف الدبابات
 
الثلاثاء، 01-04-2025 05:28 م

الوكيل الإخباري-    بباقة جديدة من الفعاليات والأنشطة التي تراعي جميع الأعمار لا سيما فئة الأطفال منها، يستقبل متحف الدبابات الملكي زواره خلال أيام عيد الفطر السعيد من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية السادسة مساء.

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وقال مدير العمليات في المتحف تمام الخصاونة، إن المتحف يحيي الفعاليات والمناسبات الوطنية والدينية، حيث فتح المتحف أبوابه بمناسبة عيد الفطر السعيد لاستقبال زواره، مؤكدًا أن اقبال المواطنين على زيارة المتحف كان ممتاز.

 
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