باقة من الفعاليات يستقبل بها متحف الدبابات الملكي عيد الفطر

الوكيل الإخباري- بباقة جديدة من الفعاليات والأنشطة التي تراعي جميع الأعمار لا سيما فئة الأطفال منها، يستقبل متحف الدبابات الملكي زواره خلال أيام عيد الفطر السعيد من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية السادسة مساء.

اضافة اعلان