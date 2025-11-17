"بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة" حوارية في جامعة مؤتة

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر المبيضين، إن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الطلبة، وإشراكهم في العملية الأمنية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتمكينهم من استثمار طاقاتهم في خدمة المجتمع، في إطار التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع المحلي.
وأكد المبيضين أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومديرية الأمن العام في توفير بيئة جامعية آمنة تسودها قيم الاحترام والانتماء الوطني، مشيداً بدور طلبة الجامعات كشركاء فاعلين في دعم المنظومة الأمنية وترسيخ السلوكيات الإيجابية في المجتمع.
وتخلل الحوارية محاضرات توعوية حول المخدرات والجرائم الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
الرواشدة: استثمار بحثي جديد لمواجهة التغيّرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي
-
أمسية شعرية وفنية في منتدى الرصيفة
-
الرواشدة وأبو الرب تحققان برونزيتين بدورة "التضامن الإسلامي"
-
الحنيطي يستقبل نائب وزير الدفاع السيراليوني
-
بحث تنشيط القطاع التجاري والسياحي في إربد
-
انطلاق سباق اختراق الضاحية في جامعة الحسين بن طلال تحت شعار "نعم للحياة .. لا للمخدرات"
-
خدمة العلم تتصدر مواقع التواصل .. وترقّب واسع لإعلان الدفعة الأولى
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة شقيقة سفير دولة فلسطين