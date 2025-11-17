"بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة" حوارية في جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة بالتعاون مع مديرية الأمن العام حوارية بعنوان (بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة) بحضور مدير شرطة محافظة الكرك العميد غازي الرعود وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وحشد من طلبة الجامعة وأفراد المجتمع المحلي.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر المبيضين، إن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الطلبة، وإشراكهم في العملية الأمنية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتمكينهم من استثمار طاقاتهم في خدمة المجتمع، في إطار التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع المحلي.



وأكد المبيضين أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومديرية الأمن العام في توفير بيئة جامعية آمنة تسودها قيم الاحترام والانتماء الوطني، مشيداً بدور طلبة الجامعات كشركاء فاعلين في دعم المنظومة الأمنية وترسيخ السلوكيات الإيجابية في المجتمع.